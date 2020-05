Kamel Rezig durcit le ton ! Après le « souk » enregistré suite à la réouverture de certaines activités, le ministre du Commerce a décidé de réagir. Jeudi dernier, il est passé au JT de 20h pour une dernière sommation aux commerçants qui ignorent encore les règles d’hygiène et de distanciation sociale annoncées par son département. « J’insiste pour la dernière fois sur le fait que les commerçants soient obligés de prendre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale que nous leur avons dictées », a soutenu le premier responsable du département du commerce. Il rappelle à ces commerçants qu’ils sont tenus de respecter les 11 conditions que ses services leur ont dictées pour lutter contre le Covid-19. Il évoque, entre autre, le port de masque, l’hygiène et la distanciation. « Les commerçants sont également tenus d’arranger les entrées et sorties dans leurs magasins. Ils sont tout aussi responsables de ce qui se passe à l’intérieur qu’à l’extérieur », précise Kamel Rezig. « Ils doivent charger une personne spécifique qui s’occupe de réguler la chose », rétorque-t-il. Le ministre profite de son passage télévisé pour annoncer une nouvelle mesure qui entre en vigueur à partir d’aujourd’hui. Il s’agit de l’interdiction aux enfants de moins de 16 ans d’accès à tous les marchés et commerces. « J’ai donné aujourd’hui instruction pour que les marchés et tous les magasins soient interdits d’accès aux enfants de moins de

16 ans qu’ils soient accompagnés ou pas par leurs proches », a-t-il fait savoir. « Le non-respect de cette instruction entraînera également la fermeture du local et la radiation du registre du commerce », a-t-il ajouté. Il est vrai que l’on assiste à l’inconscience de certains parents qui traînent leurs enfants dans les magasins sans aucune protection, les exposant à cette terrible pandémie. On trouve également des adolescents qui sortent faire les courses sans masques et en refusant de s’astreindre aux règles de distanciation sociale. Ils collent aux autres clients faisant courir un danger de contamination. Pis encore, certains d’entre eux profitent de l’excuse des achats pour se retrouver avec leurs amis provoquant les regroupements auxquels on assiste tous les jours. Kamel Rezig a donc décidé de passer à la tolérance zero. Il a instruit les walis, présidents d’APC et les agents de contrôle des directions du commerce d’appliquer la loi dans la plus grande sévérité. « Nous leur (commençants) avons permis de retravailler, mais ils doivent respecter les conditions exigées pour combattre ce virus, à défaut c’est la fermeture pure et simple de leurs commerces», a conclu le ministre avec ce qui sonne comme un dernier avertissement…