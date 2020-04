Sur le pied de guerre, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a poursuivi ses consultations avec les filières de produits de large consommation, dans le but de réguler les prix du marché et réunir les conditions optimales pour les consommateurs, durant le mois de Ramadhan. Dans ce sens, et après avoir exhorté les producteurs de sucre de baisser les prix, le ministre s’est adressé, hier, aux producteurs de l’huile de table, les invitant à revoir leurs prix à la baisse, pour contribuer au soutien des consommateurs, l’occasion du mois sacré, indiquant, qu’« au lieu d’appliquer des marges bénéficiaires habituelles, les opérateurs peuvent, à l’occasion du mois de Ramadhan, réduire cette marge, pour contribuer à soutenir les consommateurs, par ces temps de crise », c’est ce qu’il avait déclaré aux médias, récemment.

Une initiative qui a reçu un écho favorable, de la part des professionnels de la filière de l’huile, qui ont exprimé leur entière disposition à adhérer aux actions du ministère du Commerce, notamment celles relatives à l’amélioration du volume d’investissements locaux et ce dans le but de participer à la réduction de la facture d’importation, conformément aux orientations et prévisions du ministère du Commerce, pour le développement de la filière. Dans ce sens, le ministre a insisté, lors de la rencontre avec les opérateurs, sur la nécessité de promouvoir la production locale de certaines matières premières importées, dans le but de réduire leur importations progressivement.

Dans ce sillage, il faut dire que depuis la guerre qu’il a menée contre les spéculateurs de la filière lait, et son intervention lors de la flambée des prix de la pomme de terre, le ministre du Commerce a marqué le marché par ses actions de contrôle qui se sont élargies à tous les produits de première nécessité. Des actions qu’il a menées en concertation avec les filières concernées et avec une présence sur le terrain, qui a fini par instaurer un climat de respect aux règles et aux normes de commercialisation.