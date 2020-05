La Libye est en proie au chaos. L’Algérie s’inquiète. Elle ne restera pas les bras croisés face à cette guerre fratricide qui se déroule à quelques encablures de ses frontières. Le président de la république a dénoncé « les graves dérives » qui y ont cours et a assuré que « l’Algérie n’abandonnera pas ce pays », soulignant que « de par notre intégrité et notre impartialité, nous sommes en mesure de solutionner le problème libyen ». Rien ne saurait être décidé concernant la Libye sans l’Algérie, a affirmé Abdelmadjid Tebboune qui a précisé que l’Algérie est prête à poursuivre son appui à la Libye pour une sortie de crise. « Nous sommes en faveur de la légitimité populaire en Libye et nous souhaitons que la solution soit libyo-libyenne », a indiqué le premier magistrat du pays. Après quelques signes tangibles d’espoir de sortie de crise, la Libye a renoué avec ses démons. Les armes ont à nouveau repris le dessus et de plus belle. Une situation explosive qui risque de se transformer en tragédie humaine avec la propagation de la pandémie de coronavirus qui ravage la planète. Un état de fait dénoncé vigoureusement par le président de la République au cours de sa rencontre, avec les médias nationaux, retransmise vendredi dernier par la télévision et diffusée par les chaînes de radio nationales. « Nos frères en Libye s’entre-tuent et l’effusion du sang libyen continue sans que personne ne se soucie de la pandémie de coronavirus» a déploré Abdelmadjid Tebboune.

« Pourquoi tout cela, pour le pouvoir ? Où est l’Etat libyen ? » s’est-il interrogé. Quelle serait la solution ? « C’est un Conseil national provisoire et une Armée nationale provisoire pour constituer un gouvernement provisoire pour ensuite entrer dans la légitimité électorale», a préconisé le chef de l’Etat. « Nous étions très proches d’une solution à la crise libyenne, mais on ne nous a pas laissé faire car pour certains si l’Algérie parvenait à régler la crise libyenne, cela la propulserait au-devant de la scène internationale et ce serait alors un pays « dangereux », en sus d’autres calculs géopolitiques », a fait remarquer le locataire d’El Mouradia, qui a fait référence au rejet de la désignation de Ramtane Lamamra, diplomate de renommée internationale et ancien chef de la diplomatie algérienne qui connaît le dossier sur le bout des doigts, en tant qu’envoyé spécial pour la Libye, estimant qu’il aurait pu parvenir à un règlement de la crise libyenne. Partisane d’une solution politique pour sortir la Libye du bourbier dans lequel elle s’est enlisée depuis l’assassinat, le 20 octobre 2011, de l’ex-guide de la Jamahiriya, Mouâmmar El Gueddafi, sa position a fait l’unanimité lors du sommet de Berlin qui s’est tenu le 19 janvier 2020. « La médiation algérienne est sollicitée partout dans le monde », a souligné Abdelmadjid Tebboune.