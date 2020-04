Alors qu'on la connaissait pour le sport et plus particulièrement pour le football, le groupe médiatique qatari beIN a annoncé son intention d'investir la grille de Ramadhan concurrençant ainsi son adversaire saoudien MBC. En effet, Youssef Al-Obaidly, P-DG de beIN Media Group veut que le mois de Ramadhan soit un moment spécial et sacré pour les familles du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord sur beIN. Pour ce faire, le groupe qatari a établi un calendrier de programmation de divertissement de premier ordre au grand bonheur des familles et des téléspectateurs de la région Mena, comprenant de nouvelles séries, des films, des émissions pour enfants, des émissions culinaires et bien plus encore. à travers la programmation ramadhanesque beIN lancera à partir de jeudi 23 avril, de nouveaux programmes de divertissements diffusés sur les chaînes exclusives de beIN - notamment beIN Movies, Drama, Gourmet, Fatafeat, Baraem et Jeem - avec diverses annonces à suivre au cours des prochains jours. Les familles auront également accès à un contenu de premier plan au niveau mondial provenant des partenaires internationaux de beIN, y compris Fox, CBS, Hgtv, Food Network, Nat Geo, BBC, Cartoon Network et plC'est avec un message plein d'émotion que le président de la République a envoyé ses voeux du Ramadhan au peuple algérien. «La situation est difficile à accepter mais nous ne pouvons que nous résigner face à la volonté divine», a souligné le chef de l'Etat dans un message adressé au peuple algérien à la veille de l'avènement du mois sacré de Ramadhan. Abdelmadjid Tebboune insiste auprès de ses concitoyens à faire preuve de patience, d'entraide et de discipline pour surmonter ensembles cette dure épreuve. «Je vous réitère mon appel, en cette nuit bénie, à davantage de solidarité, d'entraide, de discipline, de patience et de vigilance», a souligné le président avant de s'adresser à ceux qui prennent les choses à la légère. «J'exhorte, encore une fois, ceux qui transgressent les dispositifs de prévention à cesser leurs agissements dangereux qui ne feront que prolonger le confinement sanitaire et mettre en péril nos concitoyens et notre patrie», a-t-il insisté pour ce qui sonne comme un avertissement à tous ceux qui seraient tentés par des «sahrate» clandestines.

«Ne vous inquiétez pas!»

à ce propos, le président Tebboune a rappelé que grâce au confinement l'Algérie a réussi à maîtriser la situation. Il sera donc intransigeant sur le respect de ces mesures. «Nous avons réussi à limiter la propagation de la pandémie et j'ai instruit, dans ce sens, à la reconsidération des mesures de confinement sanitaire en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain», a-t-il rassuré. «Plus les indicateurs s'améliorent, ici et là, plus nous nous approchons du retour à la vie normale», a-t-il rétorqué.

Il a également tenu à calmer l'inquiétude des parents d'élèves sur l'avenir de leurs enfants. «Pour ce qui est de l'inquiétude de nos enfants, élèves, étudiants et leurs parents quant au sort de l'année scolaire, je tiens à rassurer tout un chacun que les mesures qui seront prises incessamment pour prendre en charge cette préoccupation légitime, seront incontestablement dans leur intérêt à tous», a-t-il fait savoir non sans insister auprès de tous les Algériens d'être patients face à cette dure épreuve. «Je suis conscient également qu'il y a parmi vous ceux qui ont été contraints d'abandonner momentanément leur travail, ceux qui sont inquiets pour les études de leurs enfants, et qu'il y a des malades chroniques et des gens qui ne supportent plus le confinement sanitaire», a-t-il indiqué.

«Un avenir radieux grâce à nos jeunes»

«Mais que pouvons-nous faire, sinon accepter toutes les contraintes qui nous sont imposées, comme elles le sont pour toute la population du monde face à la propagation d'une pandémie létale, que la science et les scientifiques peinent à vaincre?», a poursuivi le président de la République. Tebboune assure dans ce sens faire confiance à la capacité des Algériens à surmonter les dures épreuves. Il tient à leur rendre hommage à ce propos, mais également au grand élan de solidarité qui se propage à travers le pays plus rapidement que le virus. «L'élan de solidarité et d'entraide par lequel se démarque notre peuple à chaque étape cruciale de son Histoire, nous offre l'opportunité de transformer l'épreuve en catalyseur pour un nouveau départ», estime-t-il.

«Un départ avec un nouveau souffle et une nouvelle réflexion consacrant la rupture avec les pratiques désuètes qui ont freiné l'émergence du potentiel créatif de notre jeunesse, déviée de la voie de l'édification pour être basculée dans le désespoir et la désespérance», a-t-il répliqué.

D'ailleurs, il se montre confiant en l'avenir du pays grâce à cette jeunesse à toute épreuve. «Nul doute que cette ressource humaine, chaque année renforcée par des centaines de milliers de diplômés des universités et instituts supérieurs, est celle sur laquelle mise notre pays pour l'édification du nouveau modèle économique à même de générer la richesse et l'emploi et consolider notre indépendance économique en nous affranchissant des fluctuations des prix des hydrocarbures dans les marchés internationaux», a soutenu le premier magistrat du pays. Enfin, il a tenu à conclure son message en s'inclinant à la mémoire des victimes de cette pandémie. «Je réitère mes sincères condoléances aux familles et proches des victimes. Je sais que vous vivez des moments difficiles, notamment vous, nos concitoyens de la wilaya de Blida, confinés dans vos maisons, parfois dans des appartements exigus», a-t-il conclu non sans rappeler que l'Etat ne les abandonnera pas...

W.A.S.us encore. Cette panoplie promet d'être la meilleure programmation jamais prévue par beIN pendant le mois de Ramadhan. Les nouvelles séries de beIN les plus attendues ce mois-ci sont essentiellement des productions arabes, voire libanaises et égyptiennes: Bel Qalb (Au coeur): Une série libanaise mettant en vedette Badih Abu Chakra et Carmen Lebbos, évoquant des situations de la vie réelle dans le Monde arabe - et à quel point la société peut être dure à l'égard d'une personne. Hob Omry (L'amour de ma vie); une série égyptienne mettant en vedette Haytham Shaker et Sahar Al Sayegh traitant des relations, de l'amour et des engagements de vie dans le mariage. Cinemaeyat (Cinémas): une comédie dramatique télévisée composée d'épisodes séparés - chaque épisode portant une idée spécifique citée d'un film populaire. La série met en évidence la conscience sociale et les problèmes de société. Ghorba (Expatriation): Une série dramatique de télévision libanaise exclusivement sur beIN parlant d'une histoire d'amour entre une femme libanaise qui tombe amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle de 15 ans et décide de voyager avec lui et de vivre à l'étranger. D'autres programmes sont diffusés sur les chaînes les plus populaires de beIN «Gourmet et Fatafeat» avec des contenus culinaires exclusifs présentés par des chefs de renommée mondiale, comme les Maghrébines Manal Al Alem, Shahrazad Laoudedj et Fatima Al Basiri. Entre-temps beIN a lancé un nouveau service extraordinaire de cinéma, qui apporte les derniers films directement aux abonnés avant qu'ils ne soient vus au cinéma. Plus de 20 nouveaux films seront diffusés et disponibles sur beIN: On Demand dans la catégorie cinéma en avril et mai, en plus de cette offre spéciale de divertissement pour le mois de Ramadhan.