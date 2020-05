Les difficultés imposées par le virus du Covid-19, n'ont pas entravé l'industrie sidérurgique, aussi bien sur le plan lié à la production que dans le volet de la commercialisation. C'est ce que l'on apprend auprès des responsables de l'aciérie Tosyali qui viennent d'annoncer avoir «arraché un contrat juteux d'exportation de 10000 tonnes de rond à béton au Canada». Cette cargaison est en chargement au niveau du port de Mostaganem. Ce chargement a été précédé auparavant par une autre cargaison exportée vers l'Angola. Cette matière connaît une telle demande que l'offre n'est pas en reste.

L'aciérie algéro-turque est implantée dans la localité de Béthioua à l'est d'Oran. Elle vient de décrocher la certification Api psl2, ce qui lui permettra de se tailler une place importante dans le marché pétrolier mondial pour la production de pipes de transport des hydrocarbures. Cette certification, attribuée par l'organisme American Petroleum Institute, permet également au complexe la production d'une gamme aussi multiple que variée de pipes destinés essentiellement au transport des hydrocarbures et ses dérivés. Elle lui permet également le renforcement de sa position en répondant par sa présence sur le marché mondial en assurant la disponibilité de la production de qualité, d'autant plus que ces pipes sont très demandés aussi bien au niveau international qu'au niveau local. Ces produits sont essentiellement utilisés comme matériau principal des infrastructures de base, des travaux publics, bâtiment et autres. Avec ces nouveaux pipes, Tosyali Algérie enrichira sa gamme de produits très diversifiée répondant ainsi aux besoins des différents projets à l'échelle nationale et internationale.

Le complexe ambitionne d'assurer au marché national des produits de grande qualité nécessaires à la réalisation des multiples projets dont ceux de l'habitat, des infrastructures de base, des travaux publics et

autres. Tosyali pourra, en conséquence, multiplier ses opérations d'exportation vers les pays étrangers.

Entré en exploitation en 2013, le complexe sidérurgique de Tosyali, dont l'investisseur est un opérateur turc spécialisé dans la production sidérurgique, est composé de trois phases, dont la production totale a atteint en 2019, quelque trois millions de tonnes de produits d'acier et dérivés. Avec 150 millions de dollars d'exportations et l'acheminement de 155000 tonnes d'acier vers l'étranger, l'usine algéro-turque, Tosyali s'affirme sur le marché international.

Les exportations de rond à béton prennent plusieurs destinations dont les USA, le Canada et la Belgique qui ont importé, à partir de l'Algérie, 150000 tonnes. Il s'agit de la première production de rond à béton d'une longueur de 18 mètres, pour un montant de plus de 150 millions de dollars. Elle est répartie entre 75 000 tonnes à destination de Houston, 30000 tonnes vers la Belgique et 50000 tonnes vers le Canada.