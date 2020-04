Bonne nouvelle aussi bien pour le personnel soignant que pour les personnes désirant se faire dépister. En effet, ce créneau constitue le grand point de faiblesse constatée dans le secteur de la santé. Les responsables de l’aciérie algéro-turque, Tosyali, viennent d’annoncer leur implication directe dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Dans ce sillage, l’on a dévoilé le plan, mis en place en collaboration avec le ministère de la Santé, celui-ci porte essentiellement sur le renforcement des moyens de dépistage et de la prévention.

Ainsi, cette entreprise, inaugurée en 2014, vient d’annoncer l’importation récente de pas moins de 100 000 kits de dépistage et 5 millions de masques protecteurs. Ces équipements ont, selon les mêmes responsables, été importés de la Chine. Cette action est d’autant plus saluée qu’elle fera, sans aucun doute, le bonheur du personne soignant mobilisé depuis près de deux mois pour faire face à la propagation de ce virus ayant surpris et pris de court le monde entier, puisque ayant, en un laps de temps rapide, englouti tous les stocks, déjà faibles, disponibles des pharmacies et des hôpitaux. À cela s’ajoute la faiblesse constatée des tests de dépistage et cela pour des raisons liées à la disette de ces équipements demandés par tous les pays du globe. Ces médecins, mobilisés en première ligne, en pâtissent malgré leur volonté indéfectible qu’ils ont affichée pour faire face à ce type de contrainte. Du coup, l’on a jugé idoine «de réserver les tests PCR aux cas urgents, c’est-à-dire aux personnes présentant surtout un état de détresse respiratoire comme les diabétiques, les hypertendus etc. », dira le professeur Badsi.

À l’Ehu d’Oran, depuis le début de la pandémie, on a procédé au dépistage de 250 cas et effectué pas moins de 650 consultations. La pénurie des kits ralentit le dépistage aussi bien à Oran qu’ailleurs. Leur fabrication locale est, par conséquent, «un grand pas» dans la lutte contre l’épidémie. «Nous avons une capacité de production de 100 kits par jour», a affirmé récemment le responsable de la communication près la direction de la santé de la wilaya d’Oran, le docteur Boukhari, précisant que «le produit a été validé par l’institut Pasteur d’Alger ». «Il (l’institut Pasteur, Ndlr) a donné son aval pour le démarrage de la production», a-t-il expliqué. S’agissant de la disponibilité des réactifs, le docteur Boukhari a estimé que la pénurie touche plus les kits.