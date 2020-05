La fin sera visiblement heureuse après de longues années de souffrance et d’attente, pour les détenteurs de contrats de pré-emploi. Leur situation, dont le processus de régularisation a débuté en 2019, connaîtra certainement une évolution encore plus favorable. Le président de la République, qui s’y est engagé à l’occasion de son message adressé aux travailleurs, entend donc solutionner définitivement une question qui s’apparentait à de l’injustice, selon les concernés eux-mêmes.

Et comme pour souligner sa détermination, le chef de l’Etat a précisément cité cette catégorie de travailleurs dans le message qu’il a adressé aux travailleurs. «J’ai instruit le gouvernement de régulariser les contrats du pré-emploi et d’étudier les meilleurs moyens pour préserver les postes d’emploi affectés par la pandémie de coronavirus», a-t-il clairement affirmé.

Cette décision salutaire, faut-il le noter, intervient au moment où de nombreuses sociétés affectées par la crise du Covid-19 éprouvent des difficulté de trésorerie. Et ce sont justement les contractuels du pré-emploi, déjà dans la précarité, qui figurent en tête de liste des employés «sacrifiables».

Une situation qui a sans aucun doute marqué l’esprit de Abdelmadjid Tebboune, qui a décidé d’instruire les mem-bres du gouvernement à agir. Une décision qui confirme l’engagement du président de la République à garantir des conditions de vie décentes aux citoyens. Et sa promesse d’être « le président de tous les Algériens » se fait ainsi entendre en ces temps de crise.

Il est entendu, cependant, que l’accélération de la prise en charge des doléances des dizaines de milliers de travailleurs en pré-emploi, ne devrait pas se faire au détriment des équilibres budgétaires des entreprises et des établissement, le plus souvent, publics. Le chef de l’Etat, qui a également réitéré son engagement à améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs à bas salaire, transmet un message clair aux travailleurs algériens sur sa détermination à ne pas changer de cap à cause du Covid-19, dont les conséquences seront évidemment terribles sur le plan socio-éconoique. De fait, les travailleurs trouvent en la personne du président de la République leur premier allié. Il reste à se mobiliser, comme l’a d’ailleurs affirmé le chef de l’Etat.