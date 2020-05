Une bonne nouvelle en ces temps de « déprime collective planétaire » imposée par le Covid-19. Elle arrive à un moment où le pays est en proie à des choix plus en phase avec sa situation économique et les moyens financiers dont il dispose, qui risquent d’être laminés par l’état piteux d’un marché pétrolier qui broie du noir.

Les prix du pétrole (américain, Ndlr) ont affiché les niveaux les plus bas de leur histoire tandis que le Brent référence du pétrole algérien tourne tout juste autour des 20 dollars.

L’Algérie ne peut compter que sur des revenus que ne peuvent lui assurer que ses exportations pétrolières et gazières pour assurer ses équilibres financiers, réussir sa transition économique pour s’affranchir de son pétrole et sauvegarder le pouvoir d’achat des travailleurs.

L’option du financement non conventionnel, abandonnée, avait fait courir le risque de faire imploser un taux d’inflation qui, miraculeusement, a été contenu dans des proportions aussi inattendues que rassurantes. Le gouvernement a affirmé avoir définitivement renoncé à cette option. Et c’est pratiquement dans le sillage de cette décision qu’a été annoncée ce qui s’apparente à une excellente performance. Le taux d’inflation qui avait fini l’année 2019 à 2% a encore baissé.

« Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% durant le mois de mars dernier, soit le même taux qui a été enregistré durant le mois de février 2020 », a indiqué hier l’Office national des statistiques (ONS).

Un bon très bon point. Même si le rapport de l’ONS met en exergue les prix des biens alimentaires qui ont connu une hausse de 2,5% au mois de mars par rapport au mois de février. Une hausse qui a été induite, essentiellement, par une augmentation de 5,1 % des produits agricoles frais. Quels sont ceux qui sont responsables de cette hausse ? Il y a, notamment les prix des légumes qui ont augmenté de plus de 19%, la viande de poulet de près de 3 %.

Le prix de la pomme de terre qui pointait en baisse a été constaté à nouveau à la hausse, de plus de 12% par rapport au mois de février. Pour les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ils ont enregistré une relative stagnation, une hausse modérée de + 0,1% durant le mois de mars dernier et par rapport au mois de février 2020, selon l’Office S’agissant des produits manufacturés ils ont connu une croissance de 0,5% alors que les services ont plutôt stagné. En ce qui concerne la « santé et l’hygiène corporelle » les Algériens doivent mettre un peu plus la main à la poche.

Les biens y afférents ont augmenté de 0,2% Pour se déplacer, communiquer..., ils devront payer davantage.