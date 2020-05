Après avoir supervisé, hier, un exercice tactique avec munitions réelles, intitulé «Fidélité au serment», le général-major Saïd Changriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim a présidé une réunion de travail, au niveau du siège du Commandement régional et a inspecté les unités de la 40° Division d'infanterie mécanisée. Le général-major a effectué, hier soir, en compagnie du général-major Mustapha Smaâli, commandant de la 3e Région militaire, une visite au Secteur opérationnel Centre Bordj Akid Lotfi.

Le chef d'état-major a saisi cette occasion pour insister sur le «respect strict et continu de toutes les instructions, les orientations et les notes que j'émets successivement, en marche avec les exigences des caractéristiques et de la nature de la région». Ainsi a-t-il ajouté «il vous est demandé, au niveau de la 40e Division d'infanterie mécanisée, et à l'ensemble des unités de combat, exerçant au niveau de la 3e Région militaire, de poursuivre les efforts laborieux et loyaux».

Lors de la séance de travail ayant regroupé le commandement, les états-majors de la Région, les commandants d'unités et les responsables des différents services de sécurité, le général-major a rappelé les événements tragiques du 8 mai 1945. «Nous nous retrouvons aujourd'hui à la veille de la commémoration des massacres du 8 Mai 1945, cette mémoire qui demeurera gravée dans les esprits des générations qui se souviendront éternellement des massacres les plus cruels commis contre l'humanité durant le 20e siècle. C'était l'une des stations phares de l'histoire de l'Algérie et une leçon bien retenue par le peuple algérien pour déclarer le combat armé afin de recouvrer sa liberté et son indépendance».

Le général-major a tenu, a l'issue de cet exercice, une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté cette mission, Il ne manquera pas d'exprimer ses félicitations pour

«les grands efforts fournis lors de la préparation et l'exécution de cet exercice qui a été couronné d'un total succès». Dans ce même contexte il a souligné que «le développement effectif et le véritable rehaussement du niveau exigent d'accorder une importance majeure à la préparation et l'exécution des exercices d'évaluation, de différents échelons et plans». Le MDN indique aussi que «le général-major a inspecté l'hôpital de campagne ainsi que les différents équipements médicaux dont il dispose et a constaté sa disponibilité à intervenir en cas de nécessité. Il a ensuite visité quelques unités du Secteur opérationnel Sud Tindouf».

Le général-major s'est déplacé depuis lundi à la 3e Région militaire il a pu également visiter un hôpital et aborder le cas de la crise sanitaire actuelle que traverse le pays.