Le président de la République, son Premier ministre et bien d'autres responsables ont tenu à rendre hommage au moudjahid Abdelkader Lamoudi, décédé lundi dernier à l'âge de 95 ans. Dans un message de condoléances, adressé à la famille de ce membre du groupe historique des 22, le président Tebboune a affirmé que «l'Algérie perd aujourd'hui un homme de la trempe de ceux qui ont inscrit en lettres d'or leurs hauts faits dans l'Histoire glorieuse de notre pays». «C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès du moudjahid Abdelkader Lamoudi» a écrit le président avant d'ajouter «le Tout-Puissant a gratifié l'Algérie de ses braves et valeureux fils, issus du peuple et dont ils ont pris à bras-le-corps ses souffrances incommensurables sous le joug du colonialisme abject bravant les difficultés et les périls pour arracher la liberté et l'indépendance». Le premier magistrat a rappelé que «cette élite de grands hommes d'Algérie, dont Abdelkader Lamoudi, ont constitué le noyau béni du déclenchement de l'épopée de la Guerre de Libération nationale (...)», invitant dans son message le peuple à retenir «à jamais les luttes du défunt, depuis son adhésion au Parti du peuple algérien (PPA) dans la première cellule à El Oued en 1943, puis ses rencontres et contacts avec le héros chahid Larbi Ben M'hidi au sein des «Amis du Manifeste et de la Liberté» (AML) et du Mouvement national algérien (MNA). De même qu'il se souviendra de son adhésion à l'Organisation secrète (OS) à Constantine, dont il a été l'un des responsables aux côtés de ses braves compagnons Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M'hidi et Didouche Mourad». Enfin, «en ces tristes instants, nous ne pouvons, au moment où nous nous remémorons avec orgueil les qualités et gloires d'un moudjahid et patriote authentique, que dire toute notre déférence et gratitude à la noble et généreuse région qui a donné naissance à des Hommes de cette trempe. Nous nous recueillons avec sa population et l'ensemble du peuple algérien à sa mémoire», a conclu le président Tebboune. Abdelaziz Djerad a également présenté ses condoléances à la famille du défunt en assurant qu'avec sa perte, «l'Algérie a perdu un homme de première heure, qui a consacré toute sa vie à la libération de la Patrie». Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, ainsi que celui de la Communication, Ammar Belhimer et le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, ont tous adressé des messages de sympathie à la famille du moudjahid.