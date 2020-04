Les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou ont passé la première soirée du mois de Ramadhan, vendredi dernier, cloîtrés chez eux, confinement oblige. C'est donc une première que les citoyens ont eu du mal à accepter même s'ils l'ont fait car sauver des vies humaines vaut la peine de consentir ce sacrifice.

La ville de Tizi Ouzou et la Nouvelle-Ville qui étaient prises d'assaut chaque soirée après la rupture du jeûne, habituellement, sont restés murées dans un silence profond pendant toute la nuit de vendredi dernier.

Il n' y avait que les éléments de la sûreté de wilaya qui circulaient un peu partout dans la ville des Genêts pour veiller à la sécurité mais aussi au respect des mesures visant à freiner la propagation du coronavirus dans une wilaya considérée comme étant l'une des plus touchées à l'échelle nationale compte tenu du nombre de cas positifs confirmés enregistrés, mais aussi du nombre de décès.

Il faut noter qu'environ une heure après la rupture du jeûne, quelques citoyens sont sortis pour constituer de petits groupes et discuter un peu, mais les véhicules de la police, qui effectuaient des rondes partout dans les villes importantes de la wilaya, n'ont pas tardé à rappeler aux concernés que l'heure est à la prévention et à la vigilance.

Les policiers ont invité donc ces derniers à rentrer chez eux conformément aux dispositifs mis en oeuvre pour contrer une escalade de la pandémie de coronavirus qui pourrait s'avérer fatale. Selon de nombreux témoins contactés par téléphone, dans de nombreux villages, on déplore quelques tentatives de «percer» le confinement, surtout par des jeunes qui s'ennuient à la maison après la rupture du jeûne, mais là aussi, les choses sont vite rentrées dans l'ordre. Quant aux activités commerciales, les nouveaux horaires de confinement ont été respectés scrupuleusement dès la première journée de Ramadhan. Tous les magasins d'alimentation générale et ceux qui sont restés en activité depuis le début de la pandémie ont baissé rideau dès 17 heures,

a-t-on constaté dans la ville de Tizi Ouzou et ses environs. Il en a été de même de la circulation automobile qui a cessé à partir de 17 heures au lieu de 15 heures comme cela était le cas avant le premier jour de Ramadhan.

Cependant, il faut déplorer le fait que pendant la journée, un relâchement sans précédent a été constaté dans toutes les villes de la wilaya de Tizi Ouzou concernant le respect des mesures préventives, car la majorité des citoyens est sortie massivement pour faire les achats de produits alimentaires. Et l'ambiance qui a régné vendredi dernier pendant la journée, aussi bien dans la ville de Tizi Ouzou, que dans les

autres localités, a été pratiquement la même que celle constatée en temps normal.

La circulation automobile était d'une extrême densité et les gens se bousculaient un peu partout dans les points de vente de produits alimentaires de toutes sortes. Un relâchement que d'aucuns ont jugé risqué et qui pourrait engendrer des conséquences négatives.