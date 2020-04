Ces dernières années, l'accès aux marchés internationaux est conditionné par la maîtrise de toutes les étapes de commercialisation édictées par les organismes internationaux. L'une de ces techniques est incontestablement la certification des produits et leur labellisation, mais sommes-nous prêts à surpasser cet écueil qui rend nos produits difficiles d'accès aux places marchandes malgré leur qualité supérieure? Les produits agricoles locaux souffrent de l'absence de certification afin de pouvoir être commercialisés à grande échelle. Jusqu'à présent, malgré la notoriété dont ils jouissent ils restent cantonnés dans un marché national mal organisé. Dans certains cas, le produit n'est même pas introduit dans les circuits marchands légaux. L'exemple de l'huile d'olive de Kabylie est illustratif à ce sujet, tout comme la cerise locale. Les services concernés reconnaissent que seuls 4% de la production des cerises au niveau locals sont sur les étals des commerces. Le reste est vendu sur les routes dans des conditions d'hygiènes lamentables. Cette situation rend les démarches de certification très importantes car elles visent à promouvoir les techniques de certification via les échanges d'expérience entre les pays de la région. Certains pays arabes sont très avancés dans le domaine de la certification à l'instar de le Tunisie et du Maroc.