C'est décidé, le wali de Constantine Ahmed Abdelhafidh Sassi, a pris un arrêté rendu public jeudi dernier, rendant le port du masque obligatoire.

Une décision qui intervient après le constat amer du comportement aussi bien des citoyens que des commerçants qui ne respectent pas les consignes d'hygiène, encourageant ainsi la propagation du Covid-19.

Au passage, notons que Constantine enregistre ces derniers temps plusieurs cas, le nombre est de plus en plus élevé, alors que la population est incapable de prendre en considération un virus qui a emporté des centaines de vies en Algérie, dont le taux est élevé par rapport aux autres pays même si ce sont des milliers de personnes qui décèdent.

Ainsi, le chef de l'exécutif, dans le cadre de la lutte contre le covid-19, rend obligatoire le port de masque aussi bien par les citoyens, que les commerçants et les administrations et toute personne qui ne respecte pas cette mesure sera punie d'une amende allant de 10 000 à 20 000 DA.

Dans le même cadre, le premier responsable de la wilaya organise aujourd'hui une opération de distribution de masques dans le but de sensibiliser les citoyens et les habituer à adopter un comportement responsable car il est question de la santé publique.

Par la même occasion, rappelons que le wali de Constantine à été le premier à avoir décidé de fermer plusieurs commerces après une breve réouverture pour le non-respect des mesures d'hygiène. Cela s'est également fait par un arrêté qui interdit toute activité aux magasins d'habillement, de chaussures, de pâtisserie et confiserie jusqu'à nouvel ordre, sur toute le territoire de la wilaya. La décision est tombée juste après la visite du Premier ministre, à Constantine, la semaine dernière.