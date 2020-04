L'apparition de nombreux cas de patients ayant contracté le coronavirus dans la commune de Ouaguenoun, ces trois derniers jours, ajoutée au relâchement flagrant constaté depuis le premier jour du mois de Ramadhan, a poussé les autorités locales et les comités des villages à réagir promptement. En effet, le président de l'Assemblée populaire communale de Ouaguenoun et les comités de la majorité des villages de la localité ont tenu une réunion d'urgence avant-hier, afin d'étudier la manière de gérer la situation inquiétante dans laquelle est désormais confrontée la localité.

Après avoir établi un constat unanime concernant la multiplication du nombre de personnes ayant contracté le coronavirus pendant cette dernière semaine dans la région de Ouaguenoun et les localités limitrophes, il a été décidé à l'unanimité de mettre en place une cellule de crise qui aura à mettre en place un plan spécial visant à sensibiliser les commerçants et la population sur les mesures préventives indispensables pour parer à toute éventualité d'une dégradation de la situation. C'est ce qu'a déclaré hier à la presse le maire de Ouaguenoun, en précisant que cette cellule de crise tiendra une première réunion demain pour faire le point et tracer un programme d'action pour barrer la route à la propagation de la pandémie.

La première action de cette cellule (de crise) a été le lancement sur place d'une campagne de sensibilisation en direction des commerçants qui ont, pour rappel, rouvert leurs portes en début de semaine, ce qui a engendré un rush sur le chef-lieu de wilaya de la part des consommateurs. Des affiches ont été ainsi placardées un peu partout au chef-lieu de commune de Ouaguenoun où sont rappelées toutes les mesures préventives que doivent prendre les commerçants de manière impérative. Il faut rappeler que ce qui a poussé les responsables de cette commune et les comités de village à réagir de manière si prompte a été l'apparition subite et simultanée de nombreux cas confirmés de personnes contaminées au coronavirus dont deux en la seule journée du 27 avril dernier, l'un au village Tanajelt et le second au village Tamda. Un troisième cas a été enregistré auparavant à Tala Athmane, village limitrophe de Tamda alors qu'un premier décès à Ouagunoun a été enregistré il y a un peu plus de deux semaines.

Les responsables de la commune ont jugé qu'il vaut mieux agir à l'avance avant que le nombre de personnes contaminées ne soit revu à la hausse à cause du relâchement mais aussi suite à la reprise de l'activité commerciale et de l'animation de manière presque ordinaire au chef-lieu communal. Rappelons enfin que dans la wilaya de Tizi Ouzou, il a été enregistré jusque-là 122 patients ayant contracté le coronavirus. Avant-hier, quatre nouveaux cas ont été enregistrés dans la wilaya. Il s'agit d'un homme de 36 ans dans le village Taboukert (commune de Tizi Rached), un homme de 55 ans du village Leghrous (Mekla), une femme de 51 ans dans la ville d'Azazga ainsi qu'un homme de 49 ans du village Mhagga près d'Idjeur. On y déplore aussi 21 morts depuis le début de l'épidémie.