C'est une pratique ancienne que nos grands-parents ont toujours observée avec une rigueur absolue. Donner de la joie aux enfants qui pratiquent leur premier jour de jeûne était un rituel sacré en Kabylie. Et ça continue encore de nos jours à l'occasion de Ramadhan de l'année 2020. Hier soir, beaucoup de familles ont observé ce rituel dans une ambiance de joie incomparable. Il faut dire aussi que les enfants ont mérité cet hommage après une journée de jeûne et de privation de nourriture qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître dans les jours ordinaires.

En effet, le rituel consiste à attendre le muezzin qui appelle à la rupture du jeûne avant de faire monter les enfants qui ont observé le jeûne pour la première fois. Selon la tradition, les parents offrent à leurs enfants un peu d'eau sucrée avec un objet en or dedans comme les bagues à titre d'exemple pour boire une gorgée en étant sur le toit de la maison. Une fois l'appel terminé, l'enfant prononce les paroles rituelles de la rupture et boit la fameuse gorgée qui lui annonce une vie heureuse pleine de bonheur. Une fois la gorgée d'eau ingurgitée, les parents le font descendre avec des youyous et des applaudissements. Dans d'autres régions de Kabylie, le rituel est agrémenté d'un mets fait d'oeufs et de galette que l'enfant mange sur le toit de la maison, à la rupture du jeûne. Cette pratique qui voit la région changer de mode de construction a pris toutefois quelques adaptations. Dans certaines familles, les toits des maisons ne sont plus faits en tuile, mais plutôt en dalle de béton. Mais cela ne décourage pas les parents d'observer le rituel. Les enfants montent sur la dalle pour rompre le jeûne avec les mêmes ingrédients que leurs ancêtres. A noter que cette année, la pandémie du coronavirus ne permet pas l'ambiance ramadhanesque des années précédentes, mais elle n'a pas eu raison de cette tradition ancienne. L'ambiance due à la rupture du jeûne est toujours de mise au sein des familles. La rupture du jeûne pour la première fois a toujours donné lieu à des scènes de joie et de bonheur que les parents ressentent en voyant leurs enfants grandir dans la tradition. C'est également une manière de sauvegarder une façon de vivre de nos ancêtres qui ont toujours su trouver l'équilibre entre la pratique de la religion et la vie quotidienne faite de travail et de labeur.