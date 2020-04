C'est fait! Le Conseil des ministres tenu, dimanche dernier, a été l'occasion de valider l'aide d'urgence dégagée en faveur des familles impactées par la crise du Covid-19. Plus de deux millions de familles sont concernées par cette aide exceptionnelle. «2200000 familles bénéficiant de l'allocation de l'opération de solidarité spécial Ramadhan, à laquelle un montant de 22 milliards de DA a été alloué», a fait savoir le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud. Il s'agit là de la prime de 10000 dinars décidée par le chef de l'Etat pour aider les familles à passer le mois sacré du Ramadhan. Celle-ci devrait être remise aux bénéficiaires dans les prochains jours.

Le premier responsable des collectivités locales explique ce retard par l'assainissement des listes des bénéficiaires. «Le recensement va bientôt être achevé. Les listes sont en cours d'assainissement pour éviter les doubles allocations», a-t-il soutenu. Beldjoud a profité de l'occasion pour rassurer les professions libérales. «Les autres catégories impactées par les mesures préventives, à l'instar des professions libérales restent soumises à la régulation des secteurs concernés, pour la mise en place des mécanismes et dispositions nécessaires à leur prise en charge», précise le ministre avant de faire le bilan des actions faites jusqu'à maintenant. «Jusqu'au 18 avril en cours, 388000 familles impactées, dont plus de 178000 (45%) dans la wilaya de Blida, ont bénéficié de plus de 12000 tonnes de produits alimentaires à titre d'aides issues de 39 wilayas dans le cadre de la solidarité», a fait savoir le ministre de l'Intérieur. «220000 familles vivant dans 5.500 zones d'ombre ont été entièrement couvertes en termes d'aides, mais aussi de moyens nécessaires à une vie décente, comme l'eau potable», a-t-il ajouté avant que le président Tebboune ne prenne la parole pour lui donner quelques instructions, notamment en faisant participer la population dans ces opérations de solidarité.

Il a souligné, à ce propos, que «le véritable contrôle est le contrôle populaire et non pas administratif. Il ordonne à cet effet aux ministres de l'Intérieur et du Travail de classer les associations qui se sont distinguées pendant la crise sanitaire actuelle en associations d'utilité publique. «Nous n'aurions pas pu obtenir ces résultats impressionnants en matière de solidarité et de distribution des aides», a-t-il rétorqué.

Le président de la République a tenu à conclure en rendant un vibrant hommage au peuple algérien pour sa solidarité exemplaire. «Une qualité qui caractérise notre grand peuple à chaque fois qu'il a rendez-vous avec l'Histoire comme aujourd'hui face à la pandémie du nouveau coronavirus ou hier avec le Hirak populaire béni», a mis en avant le chef de l'Etat.