«La crise est souvent source de motivation, elle doit être transformée en une opportunité de revoir le système de santé à partir de zéro et dans ses moindres détails pour faire face à l’augmentation de la population estimée à un million de personnes par an et de construire un système de santé moderne qui garantira au citoyen un traitement décent » c’est ce qu’a déclaré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’issue du Conseil des ministres tenu hier.

Une orientation qui acte l’importance des réformes prévues dans ce secteur, et éventuellement une réponse aux attentes des professionnels de la santé, entamée récemment par l’annonce des mesures nouvelles, telles que l’annulation du service civil et les dispositions particulièrement avantageuses, en matière de rémunération pour les médecins qui opteront pour les postes dans les zones d’ombre et les régions reculées du territoire national.

Dans ce sens, le président a insisté sur l’impératif de « libérer des initiatives et à la production des équipements médicaux localement, non seulement pour atteindre l’autosuffisance, mais pour l’exportation également, soulignant la disponibilité de l’Etat à mettre en place les incitations financières nécessaires à cet effet ».

Par ailleurs, le ministre de la Santé est revenu lors de son exposé sur « le développement de la situation sanitaire du pays à travers une analyse des statistiques relatives à la pandémie du nouveau coronavirus et du volume des stocks disponibles actuellement au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) ou des hôpitaux ». Des stocks qui s’élèvent aujourd’hui (hormis la commande dont l’arrivée est prévue avant le 10 mai prochain) à « 25 millions de masques ordinaires, 900 000 autres pour les professionnels de la santé, 255 000 boîtes de chloroquine, et 215 000 tests PCR ainsi que 36 000 tests PCR rapides ».

Revenant sur la stratégie adoptée dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le ministre a estimé que cette dernière a permis de créer une plate-forme électronique permettant le contrôle de la situation et le suivi de l’évolution de la pandémie, de la mobilité des patients, en sus de la disponibilité des lits et des équipements de prévention, de protection, de diagnostic et de traitement au niveau national. Exprimant sa satisfaction quant à l’amélioration relative en matière de lutte contre la propagation de la pandémie, le président de la République a appelé « à faire montre de davantage de discipline, de vigilance et de patience, et la poursuite des actions programmées, en dépit de l’amélioration de la situation, pour parer à toute éventualité à l’avenir ».

Par ailleurs, le président de la République a mis en avant l’importance de renforcer le contrôle qualité sur les médicaments et les produits alimentaires importés en augmentant le nombre de laboratoires au niveau de tous les points d’accès sur le territoire national». II a dans ce sens condamné le comportement contraire à la morale de ceux qui utilisent la pandémie afin de semer la panique et le désespoir pour servir des intérêts douteux sans aucun lien avec les intérêts du peuple.