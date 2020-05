Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de préparer la tenue d’une réunion tripartite regroupant le gouvernement, les syndicats et le patronat dans les prochaines semaines. La décision de préparer ce rendez-vous a été prise par Tebboune lors du Conseil des ministres qu’il a présidé dimanche dernier par visioconférence, selon le communiqué sanctionnant cette réunion du Conseil des ministres. Les propositions de sortie de crise seront attendues à l’occasion de cette tripartite. La prochaine tripartite interviendra en pleine crise sanitaire de coronavisrus qui a frappé de plein fouet les entreprises économiques.

Le gouvernement doit gagner la bataille contre le Covid-19 et relever le défi sur le plan économique. Dans ce contexte, le Premier ministre a chargé les membres de son gouvernement de lancer des concertations sectorielles avec les organisations patronales et les syndicats. Les propositions seront formulées par les principaux acteurs conviés à cette rencontre, à savoir la Centrale syndicale(Ugta) et les différentes organisations patronales dont le Forum des chefs d’entreprise(FCE). Il faut noter que des mesures dans les domaines bancaire, fiscal, parafiscal et des marchés publics ont déjà été mises en œuvre par les pouvoirs publics.

Théoriquement, les propositions issues de cette large concertation seront examinées et soumises pour adoption lors de la prochaine tripartite. Récemment encore, le chef de l’État a réitéré ses engagements envers les salariés les plus pauvres. Il a rappelé dans son message adressé à l’occasion du 1er Mai, son engagement à « résoudre tous les contentieux en suspens et préserver les acquis sociaux. Il s’agit particulièrement de régler les conflits latents dans les secteurs de l’éducation nationale et de la santé. En plus du règlement de ces contentieux, il a promis d’accélérer la régularisation de la situation des fonctionnaires travaillant dans le cadre du pré-emploi ou de l’emploi précaire dans les institutions de l’État. Ces décisions seront prises en prenant en compte la disponibilité des ressources financières, les exigences de la sécurité sanitaire et les besoins de la relance économique.

Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune avait réitéré sa promesse d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs et la préservation de leurs acquis. Enfin, le gouvernement a adopté récemment une série de mesures fiscales et financières. Dans ce sens, l’Association des banques et des établissements financiers(Abef) a pris cinq mesures au profit des entreprises: le report et/ou le renouvellement des échéances des crédits arrivés à l’échéance au 31 mars 2020, la consolidation des impayés non traités à la date du 31 mars 2020, la prorogation des dates limites d’utilisation des crédits et des différés de paiement, l’annulation des pénalités de retard des créances exigibles à la date du 31 mars 2020 et le maintien et/ou le renouvellement des lignes de crédit d’exploitation.

Des mesures salutaires pour les entreprises. Le report des paiements des échéances fiscales et sociales (Cnas, CNR, Casnos, Cacobath); le rééchelonnement des échéances des dettes bancaires pour les entreprises en situation de difficultés de trésorerie l’accélération des procédures d’accès au crédit d’exploitation au profit des entreprises au cas par cas avec un taux d’intérêt «0», sont entre autres les propositions formulées par le FCE .