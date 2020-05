L'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des grands brûlés Pierre et Claudine Chaulet, à Alger, a admis depuis le début du mois de Ramadhan plus de 100 enfants brûlés dont 42 dans un état grave, a-t-on indiqué mercredi auprès du coordinateur des activités paramédicales au niveau de cette clinique.

Le nombre de cas a doublé depuis le début du mois sacré qui intervient cette année en plein confinement imposé pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a fait savoir Seghir Ilyès.

Pris en charge au niveau des urgences médicales depuis le début de Ramadhan, ces cas ont été enregistrés suite à des brûlures provoquées par des liquides inflammables ou chauds comme l'eau, le lait, l'huile et la soupe, a précisé le même responsable qui a imputé ces accidents au manque de concentration des parents, notamment avant

el Iftar. Selon le même responsable, les accidents domestiques et les brûlures enregistrent une courbe croissante durant le Ramadhan. Ces brûlures concernent, souvent, la tête, le visage, la poitrine, les parties inférieures et supérieures et le dos, a-t-il expliqué, ajoutant que d'autres brûlures sont provoquées par des substances inflammables et combustibles à l'image du gaz butane, mais aussi l'électricité à haute tension qui conduit parfois à l'amputation.

Seghir a ajouté que l'usage excessif des liquides hydro-alcooliques a également été un facteur dans la hausse des cas enregistrés cette année, en préconisant un lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon. Il a recommandé de laisser couler de l'eau sur la zone touchée pendant 15 minutes pour éviter d'éventuelles complications de la brûlure et de se diriger rapidement à la clinique pour recevoir les premiers secours.

Seghir a indiqué aussi que l'EHS des grands brûlés Pierre et Claudine Chaulet a gelé les opérations chirurgicales dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, alors que la transplantation cutanée se poursuit durant cette période de façon ordinaire.