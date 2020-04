Le procès de Abdelghani Hamel, ancien puissant et craint de la Dgsn et de Noureddine Berrachdi, ex-chef de la sûreté de la wilaya d’Alger, poursuivis pour «abus de fonction, pour obtenir d’indus privilèges à caractère professionnel en vue d’obtenir un poste supérieur à celui de patron suprême des flics, et pour Berrachdi, le grave fait d’avoir envoyé, sans aucune autorisation, des policiers au siège de la Conservation foncière de Bir Mourad Raïs ( Alger ), ramener la liste des prétendants aux futurs logements de l’immeuble «appartenant» à Kamel Chikhi, dit «El Bouchi», ce qui est une opération pirate, même si cette descente de police émane du commissaire de police, ou d’un officier de police qui savent mieux que quiconque, que l’administration, quelle qu’elle soit, travaille d’une manière régulière. Le procès qui devait se tenir le jeudi 19 mars 2020, a donc été reporté pour le jeudi 9 avril, en espérant que le témoin principal, à savoir, Tayeb Louh, l’ancien ministre de la Justice, aille mieux sur le plan de la santé, car, selon un certificat médical tendu au juge, il devrait subir une sensible intervention chirurgicale. Ensuite, il y a cette sacrée crise sanitaire qui a chloroformé l’Algérie et le monde entier. Selon les milieux judiciaires, il faudra surtout, que sa seigneurie «Covid-19» veuille bien quitter les lieux définitivement Tamourth pour permettre aux nombreux témoins de répondre à la justice, sans crainte d’être contaminés. C’étaient là les deux sérieux motifs qui ont poussé le trio de juges au report du procès en appel de l’ex-Dgsn et de son ex-chef de la sûreté de la wilaya d’Alger. Cependant, l’optimisme affiché par les gens est loin d’être béat car la pandémie avance inexorablement et seul, l’Eternel sait quand cela se terminera. Tous les calculs du monde ne pourront prévoir, encore moins, fixer une date de fin de cette inattendue, historique et mortelle crise sanitaire.