Les médecins sont sur le front contre le corona virus dans les structures sanitaires, et dans les médias et les réseaux sociaux. Les blouses blanches ont multiplié, hier, les messages de sensibilisation sur Facebook et sur les ondes de Radio Tizi Ouzou. Hier, ces derniers, par la voix du docteur Khiar Saïd, maître assistant au service réanimation du CHU Nedir Mohamed a insisté sur les ondes de la radio locale sur l'importance d'éviter d'assister aux funérailles (djanaza) et de reporter les différentes cérémonies pour stopper la propagation du coronavirus.

Toujours dans le souci de sensibiliser et d’informer au maximum les populations sur l’actualité relative au virus dans leur wilaya, un groupe de médecins du Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de Tizi Ouzou a lancé une page Facebook pour le contact direct avec les citoyens qui aimeraient s’informer sur l’évolution de la maladie. Les médecins initiateurs s’engagent ainsi à donner toutes les informations nécessaires et les conseils demandés par les internautes. Une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux qui a recueilli l’assentiment de beaucoup de citoyens.

Par ailleurs et toujours dans le cadre des campagnes de sensibilisation, beaucoup de médecins sont volontaires pour prendre part aux actions lancées dans les villages. Disponibles via les appels téléphoniques, ces derniers qui exercent dans les structures sanitaires de proximité sont restés à la disposition des villageois pour les conseils et les orientations nécessaires. C’est ainsi que les médecins exerçant au niveau de l’EPH de Tigzirt étaient les premiers à déconseiller aux citoyens hommes et femmes, d’assister aux funérailles étant donné qu’un nombre de malades du virus ont été signalés dans la région.

En fait, ces derniers deux jours, les médecins et les services de sécurité appellent avec insistance les populations locales à éviter d’assister aux funérailles. C’est dans ce genre de regroupement que la transmission du virus est plus importante. De grands regroupements se forment en effet, durant ces funérailles dans la maison du défunt, mais surtout dans les cimetières. En ces temps difficiles, les appels se multiplient pour prendre des précautions quand on est contraint d’être présent et d’éviter d’y aller quand on n’est pas obligé. D’aucuns s’attendent ainsi à une réponse massive et favorable de la part des villageois qui sont actuellement à la recherche de solutions étant donné que la société au niveau local sacralise au plus haut niveau la solidarité dans les funérailles.

Enfin, il convient de noter que les populations sont largement en admiration quant au rôle des médecins en ces temps de difficultés. Leurs conseils sont largement relayés et surtout massivement appliqués. C’est dire le respect que voue la société aux médecins