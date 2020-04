à défaut d'audiences correctionnelles et criminelles depuis le jeudi 19 mars 2020, date du «cessez-le-feu» entre «les perles au palais», «La colonne» et accessoirement, «l'oeil au palais», à cause du coronavirus, nous allons essayer de retrouver au plus profond de notre mémoire, d'anciennes perles qui sont impérissables par leur valeur juridique, qu'il y ait le virus ou pas!

La perle qui nous vient de suite à l'esprit, évoque le tribunal de Blida où a lieu le procès de le honte où Nesrine, une très jeune juge qui venait à peine de sortir de l'Ecole nationale de la magistrature du val d'Hydra, fut désignée pour présider la fameuse audience qui avait vu le maire de Zéralda et 13 membres de l'APC comparaître pour détournement de fonds! Jusque-là, rien d'anormal n'est à signaler. Mais, le procès a failli ne pas avoir lieu pour une raison bien simple. Une fâcheuse question de la présidente qui la posa d'emblée au maire inculpé de détournement de fonds, avait fait bondir le collectif d'avocats présents, menés par le terrible trio Maître Noureddine Benissad-Djamel Boulefrad-Nassima Aïd qui rappelèrent à la juge que sa question, n'avait rien à voir avec l'ordonnance de renvoi et l'application de la loi: «Si nous voulons aller jusqu'au bout de l'affaire, il y a lieu d'abord de respecter la déontologie!», lancera un quatrième conseil du fond de la salle. Entre-temps, le maire de Zéralda avait eu le temps de placer 11 mots: «Oui, j'ai esté le procureur général! Où est le problème?

L'incident fut vite étouffé dans l'oeuf, mais pas pour longtemps puisque après quatre heures de débat, les avocats quittèrent la salle pour ne plus revenir et laisser seule la juge donner la date du verdict qui ne viendra jamais, puisque le sympathique Slimane Brahmi, alors président de la cour de Blida ordonna un complément d'informations que nous ne vîmes plus jamais...

Entre-temps, Brahmi fut dégommé, puis rappelé au poste de ministre de la Justice, puis remercié pour laisser son poste à son ami de toujours, Belgacem Zeghmati qui travaille depuis, sans bruit ni tambour!