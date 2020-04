Après les faux diplômes ayant défrayé la chronique des années durant, le faux médecin. Telle est la découverte des éléments de police, relevant de la 13e sûreté urbaine ayant élucidé une affaire qui sort complément de l'ordinaire, impliquant un individu n'ayant rien trouvé de mieux à faire que de mettre la blouse blanche et s'autoproclamer médecin durant une année alors qu'il n'est pas inscrit au Conseil de l'ordre des médecins d'Oran ni dans celui d'aucune wilaya ni encore moins dans les fichiers du ministère de l'Enseignement supérieur. Autrement dit, le «fameux» médecin exerçait une telle profession alors qu'il n'a suivi aucune formation ni fait la moindre étude sur cette profession noble, la médecine. Les services ayant accompli cette mission ont fermé le cabinet de la circonstance qu'ils ont d'ailleurs mis sous scellés tandis que le faux médecin a été, lui et son complice, conduits vers les locaux des enquêteurs pour les besoins des investigations. Celles-ci ont été révélatrices.

Le faux médecin est titulaire d'un petit diplôme lui permettant d'exercer les petites activités liées au secteur du paramédical. Aussi, il a exercé comme vendeur dans une pharmacie, ce qui lui a, vraisemblablement, permis d'acquérir quelques connaissances basiques de la médecine. Cette affaire a été ouverte, par les éléments de la police judiciaire, territorialement compétents, suite à une information sur les activités du mis en cause répondant aux initiales de K.M.

Passés à l'offensive, les services de sécurité ont procédé à la perquisition dudit cabinet et l'arrestation du mis en cause et son complice, qui «jouait le rôle» de secrétaire et gestionnaire de ce cabinet médical. Ingénieux a été le faux médecin qui a, pour échapper aux regards suspicieux, élu son lieu de prédilection dans le quartier populaire des Amandiers où il a ouvert son cabinet. Pendant une année d'exercice illégal, il a accueilli plusieurs centaines de malades auxquels il a prescrit des ordonnances estampillées à son nom et recommandé des orientations de plusieurs de ses malades vers les hôpitaux et les médecins spécialistes dés qu'il juge que l'état de santé de son patient commence à se corser.

Présentés devant le parquet, le fameux médecin et son adjoint ont été placés en détention provisoire par ordre du magistrat instructeur en attendant sa comparution devant la justice, pour répondre de leurs actes, le faux et usage de faux et usurpation de fonction.