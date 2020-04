La direction de l'OGC Nice commence à se rendre compte que son latéral droit, Youcef Atal, ne peut être maintenu pour la saison prochaine. L'Algérien, champion d'Afrique en titre, devrait allumer le marché des transferts en Europe, malgré le fait qu'il soit écarté de la compétition (avant la crise sanitaire, Ndlr) en raison d'une blessure. Le PSG, Tottenham et le Borussia ne veulent pas le lâcher et cherchent à l'arracher à n'importe quel prix. La direction du Gym se met, désormais, à chercher un remplaçant à Atal et étudie plusieurs pistes. La plus proche semble être celle du suisso-congolais-angolais, Jordan Lotomba, qui évolue actuellement en Suisse avec le BSC Young Boys. Bordeaux et l'OM ont également un oeil sur lui.