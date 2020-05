Les dernières décisions du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (fAF) et notamment son fameuse «feuille de route» à travers laquelle on évoque une probable reprise du championnat, les joueurs et staffs des clubs sont bien soulagés. Très touchés par le confinement et l'arrêt des entraînements collectifs et de la compétition, les joueurs ont lâché du lest pour les entraînements individuels par lassitude et routine. Au Mouloudia d'Alger, par exemple, le coach Nabil Neghiz est vraiment soulagé, car trouvant qu'il aura bien le temps de préparer ses joueurs pour une éventuelle reprise, puisqu'il aura pas moins de six semaines pour un bon travail avec les joueurs en vue de terminer la saison. Mais comme le temps est court, il faut en parallèle penser à la prochaine saison. Et là, il va falloir d'abord lister les joueurs à libérer et en même temps dresser les profils des joueurs ciblés pour un éventuel recrutement. Le président du conseil d'administration, Abenacer Almas, a mis en place une cellule de recrutement composée de Bouiche, Lazizi, Aizel et Chaouch. Ces deux derniers jours, le volet recrutement a été bien discuté entre les responsables des Vert et Rouge. Ainsi, le président Almas s'est d'abord réuni avec le coach Nabil Neghiz où il a été question de discuter sur l'avenir de l'équipe. Par la suite, il s'est réuni avec les membres de la cellule de recrutement pour les recadrer et surtout leur expliquer qu'il ne faudrait nullement se précipiter en matière de recrutement pour réaliser du bon travail. Là, il est utile de rappeler que la Sonatrach a mis le holà sur le plan financier insistant sur la plus modération dans les dépenses d'autant plus que les gros salaires des joueurs ont bien eu un effet négatif sur la comptabilité du club avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ces salaires. D'ailleurs, faut-il se rappeler, ces chiffres ont donné le tournis après l'audit engagé par la Sonatrach. Suite à ces chiffres, la direction de la firme pétrolière avait décidé la rationalisation au maximum des dépenses. Il n'y aura désormais plus de rachat des contras des joueurs d'autres clubs. Lors du prochain mercato d'été, ils seront pas moins de 103 joueurs de la Ligue 1 et 97 de la Ligue 2 qui seront libres pour choisir leur prochaine destination. Et là, il faut bien rappeler que le président Almas avait bien indiqué il y a quelques semaines qu'il opte d'abord pour un recrutement «local» et il ne sera fait appel à un ou des étrangers qu'en cas de nécessité absolue. Ainsi, le coach du MCA s'est réuni avec la cellule de recrutement où il a livré les profils des joueurs qu'il vise pour un éventuel recrutement. Les deux parties se sont bien entendues et d'ailleurs une autre réunion est prévue après le 14 mai, date à laquelle les pouvoirs publics décideront sur le prolongement ou pas du confinement et s'il y aurait quelques nouveautés au niveau de la reprise des entraînements et de la compétition.