Depuis le licenciement d'Olivier Pickeu, manager général, Angers est à la recherche de son successeur pour prendre en main le côté sportif. Depuis quelques semaines, le nom de l'ancien angevin (de 2014 et 2016), Anthar Yahia revient avec insistance. Dans une interview accordée à la journaliste de France 24, Zineb Houari, l'ancien défenseur a clarifié la situation. «Actuellement, il n'y a pas de discussions entre le SCO d'Angers et moi-même. J'ai lu que mon nom avait circulé, mais il n'y a eu aucun contact de la part du président», a-t-il indiqué. L'ancien directeur sportif de l'US Orléans (entre 2017 et 2019) affirme être en relation avec le P-DG du groupe Serport, actionnaire majoritaire de la SSPA/USMA, Achour Djelloul, pour une prise de poste après le confinement: «Les discussions avec le P-DG du groupe Serport avancent dans le bon sens. Certes, il n'y a pas encore d'accord officiel, mais cela ne saurait tarder. Le projet sportif m'intéresse beaucoup. En plus ce cela, le discours du P-DG est intéressant, lui qui m'a expliqué ce qu'il veut mettre en place à l'avenir. L'USMA reste un grand club, mais le haut niveau demande une autre gestion. On est tombé d'accord sur plusieurs points et on doit encore discuter sur d'autres.» Au niveau du club français, présidé par l'Algérien Saïd Chaâbane, la situation n'était pas claire, il y a quelques jours de cela, concernant le désormais ancien manager général, Olivier Pickeu. La direction du club de Maine-et-Loire a fini par trouver un accord avec Pickeu et va tenter un dernier coup avec l'Algérien par l'intermédiaire du nouveau président délégué angevin, Fabrice Favetto-Bon.