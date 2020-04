L'équipe d'Aston Villa, Premier League, souhaite engager l'international algérien Said Benrahma, lors du prochain mercato, selon la presse locale. «Benrahma est un bon joueur, il nous a tous montré à quel point il était bon et je pense que ce serait une excellente signature et très bénéfique au club», a indiqué l'entraîneur d'Aston Villa, Dean Smith à Football Insider. Le coach du club anglais a ajouté que l'attaquant algérien lui rappelle, en quelque sorte, des joueurs comme El Ghazi et Trezeguet. «Je pense que ce serait une bonne signature, une très bonne signature même», a-t-il assuré. Les dirigeants d'Aston Villa, 19e cet avant-dernier de Premier League, étaient déjà très proches de conclure le deal, lors du dernier mercato d'été, avec ceux de Brentford pour Benrahma. Toutefois, la direction du club de Premier League n'a pas consenti à payer les 20 millions de livres demandés dans ce dossier. Depuis son arrivée en Angleterre en 2018, Benrahma est en train de réaliser sa meilleure saison sur le plan statistique. Il est à 10 buts et 8 passes décisives en 34 rencontres.