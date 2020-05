Le défenseur international algérien de l’OGC Nice, Youcef Atal, opéré du ménisque en décembre dernier, a reçu l’aval de son chirurgien pour reprendre les entraînements, rapporte jeudi le quotidien Nice Matin.

Atal a totalement récupéré de sa grave blessure et aurait pu reprendre la compétition si la pandémie de coronavirus n’avait pas contraint la saison de Ligue 1 française à s’arrêter définitivement, précise la même source.

Ceci correspond à la période d’arrêt annoncée de 4 à 5 mois, mais désormais le joueur n’est pas obligé de précipiter son retour. Le compatriote d’Atal et son coéquipier à Nice, le milieu de terrain Hicham Boudaoui, est pour sa part en forme.

Selon le club azuréen, l’ancien joueur du Paradou AC, qui a installé un tapis de course sur le balcon, réalise des performances impressionnantes avec des vitesses dépassant les 20 km/h, parcourant jusqu’à 8 kilomètresen

25 minutes.