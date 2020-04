Dans un entretien accordé à Calciomercato, l'ex-agent d'Ishak Belfodil, George Atangana, est revenu sur le comportement et l'immaturité de son ancien joueur à l'époque. «Le talent dans le football ne suffit pas et Belfodil en est un exemple parfait. À l'époque, il était immature et il ne se rendait pas compte de la chance qu'il avait. Il avait une mauvaise attitude surtout quand il était sur le banc», a-t-il dit. Et d'ajouter:

«Avant de signer à Livourne, il avait refusé 12 offres et il m'avait presque rendu fou. Alors j'ai décidé de lui faire une procuration pour s'occuper entièrement de ses affaires. C'était une période difficile.» L'ex-agent de l'attaquant de Hoffenheim a conclu: «Aujourd'hui c'est devenu un homme mature. Il a une belle famille et il s'est enfin trouvé. Il fait de belles choses avec Hoffenheim et j'espère qu'il va continuer sur ce chemin.»