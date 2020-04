Tout est rentré dans l'ordre entre Youcef Belaïli et les dirigeants de son club, Al Ahli, mais cela n'a pas empêché des clubs à montrer leurs intentions pour les services de l'international algérien. Plusieurs médias tunisiens, qui suivent toujours l'actualité du joueur, ont indiqué que l'ailier international algérien a refusé deux offres: une en provenance de l'équipe d'Al Ahly en Egypte et une autre en provenance d'Al Duhaïl au Qatar. Les médias tunisiens ont indiqué aussi que Belaïli préfère revenir à l'ES Tunis en cas de retour en Afrique et, ainsi, briller de nouveau avec les Sang et Or.