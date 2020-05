Depuis sa grave blessure au genou et son opération avec succès, l’attaquant international algérien, Ishak Belfodil, a décidé de rejoindre la France où il effectue sa période de rééducation. Selon le média allemand Kicker, l’attaquant de Hoffenheim se trouve dans une situation compliquée surtout avec l’arrêt temporaire du championnat en raison de l’épidémie de Covid-19. Le joueur se trouve actuellement en France n’ayant pu rallier l’Allemagne pour reprendre les entraînements avec son club, notamment en raison des restrictions de déplacement en période de confinement. Une absence qui tend davantage les relations entre le natif de Mostagagnem et la direction sportive du TSG Hoffenheim. Le joueur formé à Lyon va manquer la reprise, mais aussi l’opportunité de s’asseoir autour de la table des négociations avec ses dirigeants pour évoquer son futur. Sous contrat pour encore deux saisons, les relations entre Belfodil et sa direction se sont tendues depuis les déclarations de l’international algérien sur les négligences du staff médical de son club à la suite de son opération. Le média allemand indique, par ailleurs, que la rééducation s’est réalisée ces derniers mois à Claire-Fontaine. Il a indiqué qu’une résiliation du contrat ne semble pas être à l’ordre du jour des deux parties puisque Hoffenheim devra régler au joueur une forte indemnité de licenciement. Au-delà du montant de l’indemnité, Kicker évoque la complexité pour le club de Dietmar Hopp de prouver que l’ancien joueur de l’Inter ait pu effectuer une faute grave, notamment lors de son parcours de soins pouvant justifier un licenciement. Une situation qui pourrait pousser la direction sportive et le joueur à trouver un terrain d’entente dans l’attente de sa pleine récupération et retour sur les terrains pour préparer une future vente de l’international algérien.