La JSK est sur le pied de guerre pour la reprise des compétitions. Selon les déclarations de son entraîneur, le Franco-Tunisien Yamen Zelfani, encore à Tizi Ouzou à cause du confinement, le club kabyle est favorable à une reprise à tout moment que la Fédération algérienne de football choisit. D'ailleurs, les Canaris n'ont pas cessé de s'entraîner durant ce confinement. Des séances de préparation en individuel, mais sous la houlette et les conseils du coach Zelfani qui veut à tout prix garder la forme de ses poulains en vue de la reprise des compétitions. Il faut noter aussi que la barre technique n'a pas les yeux fermés sur les joueurs qui pourraient renforcer l'effectif. Ainsi, on parle actuellement de la forte probabilité du retour de l'ancien capitaine Saïd Belkalem. Selon nos sources, ce dernier s'entraînait déjà avec les Canaris avant les mesures de confinement et l'arrêt du Championnat national de Ligue 1.

La direction kabyle a les yeux braqués sur son ancien joueur, qui peut pallier l'absence forcée du capitaine Nabil Saâdou qui sera absent durant le reste du championnat pour une méchante blessure à la jambe. En effet, alors que ce joueur a exprimé clairement sa volonté de revenir à son ancien club, la direction du club kabyle compte vraiment sur son apport dans le milieu de terrain et le milieu offensif qui fait cruellement défaut à l'échiquier de Yamen Zelfani. Belkalem est un joueur qui peut organiser le compartiment défensif et le milieu du terrain et qui peut également participer aux attaques.

Le seul hic pour Zelfani est la condition physique de ce dernier qui est sans compétition depuis un bon moment. Les séances d'entraînement de ce dernier se déroulaient déjà en compagnie des Canaris et à présent ses préparations en individuel sont dirigées par le coach Zelfani qui veut le voir fin prêt à la reprise. D'ailleurs, ce dernier s'est dit favorable à la décision de la FAF de reprendre les compétitions du championnat dès la levée des mesures de confinement.

Avec quelques semaines de préparation, les clubs pourraient être prêts pour se jeter dans l'arène et poursuivre la course au titre. Aussi, les responsables du club kabyles se disent être prêts pour la compétition dans les délais impartis par la FAF.

Les joueurs kabyles sont également sur le pied de guerre pour poursuivre leur conquête d'une place qualificative aux compétitions africaines. Enfin, rappelons que le club kabyle n'est pas resté inactif durant ce confinement. Bien au contraire, la JSK a pris part à de nombreuses actions de solidarité en plus de la mise à disposition de sa flotte de bus et de ses logements pour le personnel de la santé à Tizi Ouzou et à travers tout le territoire national. Récemment, la JSK a également participé avec une association à une quête pour les familles démunies.

Une action qui a réuni des sommes d'argent à travers le territoire national et l'émigration.