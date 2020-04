L’international algérien d’Al Sadd, Baghdad Bounedjah a décidé samedi de renoncer à une partie de son salaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, a-t-il annoncé sur son compte Instagram. Le buteur algérien emboîte, ainsi, le pas à son compatriote l’international Yacine Brahimi (Al Rayyan SC) qui avait baissé son salaire pour la même cause, devant ainsi le premier joueur professionnel étranger évoluant au Qatar à prendre une telle initiative. Pour mémoire, Bounedjah a profité de la suspension du championnat qatari jusqu’au 30 avril à cause de la pandémie de Covid-19 pour se faire opérer vendredi d’une une ancienne blessure. « Le joueur aura besoin de quatre semaines de récupération, avant de pouvoir reprendre l’entraînement quotidien », avait précisé Al-Sadd. En compagnie de son compatriote et milieu de terrain offensif d’Al-Rayyan SC Yacine Brahimi ainsi que deux autres joueurs, Bounedjah (28 ans) est nominé pour le titre de joueur de la saison 2019-2020, lui qui a été auteur jusque-là de 17 buts, toutes compétitions confondues. Si Bounedjah (28 ans) évolue au Qatar depuis déjà 2015, Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été dernier avec Al-Rayyan SC pour sa première expérience en dehors du sol européen, lui qui avait porté, entre autres, les couleurs du FC Porto (Portugal) et du FC Grenade (Espagne) Rennes (France). Qatar a enregistré à ce jour plus de 5 000 personnes testées positives au Covid-19.