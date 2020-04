à l'approche du mois de Ramadhan, la mobilisation s'inscrivant dans le cadre des dispositifs de lutte contre la propagation du coronavirus a pris un autre virage, en se focalisant sur l'aspect ayant trait à la solidarité. Ainsi, après avoir réussi la mise en place d'un dispositif généralisé d'auto-confinement des villages, les comités de ces derniers sont en train d'élargir l'éventail de leurs interventions en faveur d'actions de solidarité visant à aider les familles vulnérables en denrées alimentaires. En plus des comités de villages et des associations, de nombreux autres acteurs locaux ont mis le pied à l'étrier, à l'exemple de la Chambre de commerce et de l'industrie du Djurdjura et des autorités locales. Dans ce sillage, le premier responsable de la wilaya de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, a présidé, hier, une cérémonie de distribution de 550 couffins alimentaires en faveur de familles nécessiteuses. De même que le même responsable et la délégation qui l'accompagnait ont effectué une visite au centre d'accueil des personnes âgées de Boukhalfa pour s'enquérir des conditions de vie de celles qui y sont prises en charge. Il faut préciser que les opérations de distribution des aides en produits alimentaires, supervisées par la wilaya, ces jours-ci, sont organisées avec l'apport de plusieurs autres partenaires publics et privés dont la Sarl Tifra lait, la SPA Collectif des grossistes pour le développement, la Sarl marché de gros de la ville de Tizi Ouzou ainsi que l'Académie nationale de la sécurité routière.

Pour rappel, Mahmoud Djemaâ, wali de Tizi Ouzou, a eu déjà à saluer la mobilisation de la société civile, les comités de villages et les associations qui activent sur le territoire de la wilaya pour leur implication active et constante dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

Le premier magistrat de la wilaya a, en outre, appelé la population à maintenir le confinement volontaire et le respect strict des mesures préventives. «Tous les services de la wilaya sont mobilisés pour la prise en charge efficace de l'opération d'approvisionnement de tous les villages en produits alimentaires. Des mesures sont prises pour assurer la disponibilité de tous les produits», a rassuré Mahmoud Djemaâ. Il faut préciser, en outre, qu'afin de permettre une répartition équitable de la semoule, le seul produit alimentaire sur lequel une pression est constatée quotidiennement, les comités de villages de la wilaya ont décidé de centraliser la commercialisation de ce produit alimentaire de première nécessité et très demandé depuis le début de la crise sanitaire.

Les familles sont ainsi appelées à s'inscrire sur une liste ouverte et ce, préalablement, pour pouvoir bénéficier de sa part. Cette mesure a également permis de rassurer la population et d'éviter du coup les situations de grands rassemblements des citoyens.