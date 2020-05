La direction du MC Oran a été sommée par la FIFA de verser près de 7 millions de dinars au profit de son ex-entraineur, Jean-Michel Cavalli. Le technicien français avait déposé plainte à la FIFA estimant avoir fait l'objet d'un limogeage abusif de la part de la direction oranaise peu avant la fin de l'exercice passé. A l'époque, le MCO jouait sa survie parmi l'élite, lorsque l'ex-président du club, Ahmed Belhadj dit «Baba», a fait appel à l'ancien sélectionneur d'Algérie pour succéder à Omar Belatoui. Cavalli avait signé un contrat de quatre mois, mais a été forcé de quitter le navire après seulement deux mois de travail pour n'avoir pas réussi à remettre le train sur les rails. Dans un communiqué publié vendredi sur sa page officielle sur Facebook, la direction du MCO a indiqué qu'elle comptait régulariser le concerné via l'argent des droits TV, rappelant au passage que la responsabilité dans cette affaire incombe à l'ex-président du club «qui n'a non seulement pas honoré ses engagements envers Cavalli, mais n'a délivré aucun document à la nouvelle direction ayant trait à la période de sa gestion à même de lui permettre de défendre les intérêts du club». «Le comportement de l'ex-président porte préjudice à l'image de marque du club, et nous cause davantage de problèmes financiers. Nous nous attendons d'ailleurs à d'autres mauvaises surprises dans ce registre», a encore déploré la direction des Hamraoua, dont les joueurs actuels ne sont pas payés depuis six mois.