C'est une situation inédite qui intervient dans un moment crucial de la saison sportive, du fait que les compétitions s'apprêtaient à amorcer le dernier virage de leurs différentes épreuves. Ce coup d'arrêt brutal met les sportifs et leurs entraîneurs, ainsi que les gestionnaires du sport national dans l'embarras et le volet financier est une problématique pour tous. Sentant que la situation commence à s'améliorer sur le plan sanitaire, et les résultats et chiffres sont là pour témoigner, des techniciens et des gestionnaires pensent déjà à la reprise des compétitions et, donc, à la suite des événements, c'est-à-dire préparer la saison prochaine en parallèle. D'ailleurs, un grand air d'espoir est venu de la part du premier responsable de notre pays, à savoir le président de la République. En effet, et jeudi dernier, dans son message adressé au peuple algérien à la veille de l'avènement du mois sacré de ramadhan, le chef de l'Etat a indiqué que «plus les indicateurs s'améliorent, ici et là, plus nous nous rapprochons du retour à la vie normale». Ce qui voudrait dire que cela réjouit les gestionnaires des clubs pour reprendre le travail. Mais, paradoxalement, cette situation de crise financière qui terrasse leurs clubs n'empêche toutefois pas des responsables techniques ainsi que des gestionnaires des clubs de commencer à dénicher de nouveaux joueurs pour un éventuel recrutement. Or, la majorité des clubs algériens souffre d'une crise financière aiguë au moment où ils n'arrivent même pas à régler les mensualités de leurs éléments. Des clubs ont procédé à des discussions et négociations avec leurs joueurs afin de réduire leurs salaires, d'autres pensent plutôt à libérer certains des ca-dres qui leur coûtent cher sans contrepartie sur le terrain et le paradoxe, c'est qu'ils pensent aussi recruter. Cela met les joueurs et autres staffs du club en instance de régularisation de leur situation financière dans une rage bien compréhensible. Ces gestes des gestionnaires de penser aux recrutements compliquent leurs tâches alors que leurs missions devaient consister en premier lieu à tenter d'économiser et de chercher des solutions aux dettes de leurs sociétés respectives. Il faut remarquer aussi que c'est cette manière de gérer qui a fait que tous les anciens gestionnaires sont responsables d'une manière directe ou indirecte de l'accumulation des dettes de leurs clubs justement. La preuve, n'y a-t-il pas des clubs endettés qui ont procédé aux recrutements des joueurs en dépit de l'interdiction de le faire par la FAF et la Ligue? Et poursuivre dans ce même rythme et avec les mêmes méthodes, c'est suicidaire. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, la FAF et la LFP se doivent de trouver d'urgence, la manière de stopper ce genre de gestion. Faute de quoi, ce serait carrément une manière de tuer le football national, qui est déjà à l'agonie.