Dans le cadre de la formation continue et répondant à la demande de plusieurs techniciens, la direction technique nationale (DTN) de la FAF a organisé une deuxième visioconférence pendant cette période de confinement vendredi dernier, animée par Nicolas Dyon, préparateur physique de plusieurs clubs professionnels et sélection nationale du Qatar et sous la modération du Fouad Chiha, responsable de la formation fédérale des préparateurs physiques. La session a abordé deux thèmes d’actualité, à savoir la prévention des blessures et l’utilisation des GPS en football. Les séances débats, qui ont suivi à chaque fois, ont permis des échanges fructueux. La conférence a duré près de 3 heures et a vu la participation de plus de 200 techniciens algériens installés en Algérie et à l’étranger.