Dans l’une de nos précédentes éditions, nous rapportions que le meneur de jeu du CR Belouizdad, Amir Sayoud, est convoité en Arabie saoudite. Aux dernières nouvelles, ce club serait Damac FC, pensionnaire de Ligue 1, qui avait ciblé le meneur de jeu du MC Alger, Abdelmoumen Djabou dans un premier temps, avant de se tourner vers Sayoud, après que le Mouloudéen ait pris la décision de rester avec le vieux club algérois. Sayoud n’a pas son destin entre ses mains, puisqu’il est encore lié par un contrat d’une saison avec le Chabab. La direction de celui-ci n’est pas prête à le libérer et fait de son possible afin de lui faire prolonger son bail. Cela devrait s’éclaircir dans les jours à venir. A rappeler que le club saoudien renferme dans ses rangs trois joueurs algériens, à savoir le gardien de but Mustapha Zeghba, le défenseur central Farouk Chafai et l’attaquant Brahim Chenihi.