Le championnat français reprendra-t-il? La question se pose toujours. Et pour le moment, personne ne peut y répondre avec précision puisque le coronavirus sévit toujours. Mais au cas où la Ligue 1 ne reprend pas, Andy Delort a sa petite idée. En effet, l'attaquant algérien de Montpellier souhaite que le classement à la 27e journée soit entériné si la compétition ne devait pas aller à son terme. Montpellier était alors virtuellement qualifié pour la Ligue Europa. «Ce que je vais dire est normal, parce que la journée d'avant on était sixièmes, donc en Europe (la sixième place serait qualificative pour la Ligue Europa, ndlr). Si la journée n'a pas été jouée, elle ne peut pas être validée, ça me paraît logique», a-t-il préconisé dans un entretien accordé à RMC. S'exprimant sur la crise sanitaire, Andy Delort estime que le football doit passer au second plan. «La santé est le plus important. Il y a beaucoup de morts (...) La santé d'abord, on le voit que ce n'est pas encore fini», a rappelé Delort qui ne trouve aucun inconvénient à jouer à huis clos si cela est nécessaire. «Si on doit le faire, on le fera. C'est comme si un chanteur faisait un concert sans public».