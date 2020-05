Prêté cette saison à l’AS Monaco, Islam Slimani a retrouvé des sensations avec le club de la Principauté. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs, l’attaquant algérien formait avec Wissam Ben Yedder la paire idéale. Cependant, l’avant-centre de 31 ans ne devrait pas voir son option d’achat levée par le club du Rocher. Selon des informations de France Football, la direction monégasque ne devrait pas conserver Islam Slimani. L’option d’achat de l’international algérien (69 sélections/30 buts) est estimée à 10 millions d’euros. Un montant que le club ne serait plus disposé à débourser. De même, les 380 000 euros mensuels que le joueur perçoit pèsent dans le budget du club. Pour France Football, un départ de Slimani devrait donc survenir dans les prochains jours. L’attaquant algérien devrait retourner à Leicester, où il lui reste un an de contrat. à défaut de rentrer en Angleterre, l’Algérien pourrait encore rester en Ligue 1. D’autres clubs d’élite seraient intéressés par son profil.