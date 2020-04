Si le déconfinement est envisagé dans plusieurs pays d’Europe pour les semaines à venir, les fans de football, notamment ceux qui se rendent dans les stades pour supporter leur club, vont devoir attendre un peu avant de retrouver ce plaisir. A en croire la communauté scientifique, l’absence de rassemblements publics, y compris de supporters dans les tribunes des stades, pourrait se prolonger beaucoup plus longtemps que prévu. Ces scientifiques estiment qu’on peut imaginer des stades vides jusqu’à l’automne 2021 au plus tôt, c’est-à-dire dans plus d’un an. « Je déteste dire que je suis sûr à 100 %, mais j’en suis plus proche que jamais sur le fait qu’on ne pourra pas remplir les stades tant qu’on n’aura pas de vaccin », a confié l’épidémiologiste Zach Binney dans le Times. « Pour les grands rassemblements, lorsque les gens disent qu’ils vont reporter pour octobre 2020, je ne sais même pas comment ils peuvent penser que c’est une possibilité plausible. Je pense que ces choses seront les dernières à revenir. En réalité, nous parlons de l’automne 2021 au plus tôt », renchérit l’Américain Ezekiel Emanuel, biothicien, oncologue et directeur du Healthcare Transformation Institute de l’Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Beaucoup de clubs reprendront les entraînements dans les semaines à venir. Mais il y a de fortes probabilités que les matchs de championnat et de compétitions européennes soient joués à huis clos si l’on s’en tient à cette étude.