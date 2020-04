Selon le journal saoudien Alchark- Awssat, l’international algérien d’Al Ahli, Youcef Belaïli est très courtisé par des équipes issues des pays du Golfe. Le champion d’Afrique attire, en effet, les convoitises de plusieurs formations saoudiennes et qataries, en dépit du fait qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2022. La même source ajoute que des intermédiaires ont même pris attache avec le manager de l’ex-joueur de l’ES Tunis pour négocier un probable transfert cet été. Du côté du club saoudien, on ne veut pas entendre parler d’un quelconque départ. Les dirigeants tiennent beaucoup à leur joueur et souhaiteraient qu’il honore son contrat jusqu’à son expiration.