La Fédération mondiale de voile (FMV) a décidé de reprogrammer deux de ses quatre Grands-Prix, prévus en 2020, pour l’année prochaine à cause de la pandémie de coronavirus (Covid-19), rapporte l’instance sur son site. Il s’agit du Grand-Prix de San Francisco qui aura lieu les 17 et 18 avril 2021 et celui de New York, les 4 et 5 juin de la même année. Ces courses étaient respectivement prévues les 14 et 15 août 2020 pour la première et les 11 et 12 septembre 2020 pour la seconde. « Notre saison 2 devrait passer de cinq à un minimum de sept événements au cours de la période d’un an qui débutera en avril 2021, pour s’étendre aux premiers mois de 2022 », a indiqué la FMV, précisant que les résultats du Grand-Prix de Sydney-2020, unique événement terminé de l’année, seront annulés. « Je suis convaincu que notre deuxième saison reprogrammée ira au-delà de ce que nous aurions pu livrer cette année », a conclu le P-DG des Grands-Prix de la FMV, Russell Coutts.