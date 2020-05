L’international algérien, Sofiane Feghouli, a clairement exprimé son souhait de rester au sein du club turc de Galatasaray la saison prochaine dans une déclaration au média local Fanatik. Il a expliqué :

« Quand je suis arrivé à Galatasaray, j’ai signé pour cinq ans et j’ai encore 2 ans de contrat avec l’équipe. J’adore mon club. Je m’identifie à Galatasaray. » Et d’ajouter : « Je m’entends très bien avec les gens en Turquie. Je suis heureux et je ne fais pas de planification. » Feghouli dira encore: « J’ai toujours l’intention de faire preuve de professionnalisme sur et en dehors du terrain. J’essaie de donner le meilleur de moi-même et être un bon leader pour mes coéquipiers dans les moments difficiles. J’espère que je serai parmi les joueurs qui se battront pour les couleurs de cette équipe la saison prochaine. »