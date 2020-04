L'université de Leipzig (Allemagne) offre aux (EPS) algériens, des stages de formation en 12 disciplines dont le football, du 1er mars au 31 juillet 2021, a indiqué, hier, la FAF sur son site. Les stages, prévus en langue française, offrent un programme d'études de 5 mois de «haut niveau» pour les entraîneurs et enseignants d'EPS. «Tous les potentiels candidats intéressés, qu'ils soient entraîneurs ou enseignants d'EPS disposant de diplôme académique, sont tenus de déposer leur dossier auprès de l'ambassade d'Allemagne à Alger», a souligné la même source, informant que la sélection des candidats admis se fera au niveau de l'université de Leipzig.

La FAF rappelle que cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle et éducative étrangère entreprise par le ministère des Affaires étrangères allemand.

Durant ces stages, les candidats retenus bénéficieront d'un riche programme et étudieront plusieurs thèmes en théorie et pratique, portant sur leur spécialité. Parmi les thèmes retenus durant la formation: la science générale de l'entraînement, la médecine du sport, le didactique du sport, la psychologie du sport, le management du sport et également la langue allemande.

«Les postulants devront avoir 40 ans au maximum, en possession d'une formation supérieure en éducation physique et sportive, une bonne connaissance de la langue française, avec expériences en tant qu'athlètes actifs et en tant que professeurs d'EPS/entraîneurs et possédant une bonne aptitude physique et psychique», précise le communiqué de la FAF.