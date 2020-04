L’Union européenne de football (UEFA) a émis une « forte recommandation » en vue d’achever les compétitions nationales suspendues à cause du coronavirus, mardi lors d’une réunion téléphonique avec ses 55 fédérations membres, sans toutefois concrétiser un calendrier de reprise des championnats et des coupes d’Europe. « Une variété d’options concernant le calendrier » a été présentée aux fédérations, concernant les compétitions nationales et européennes de clubs, a ajouté l’UEFA dans un communiqué sans préciser de dates. Les compétitions de football sont suspendues dans l’immense majorité des pays d’Europe depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19.