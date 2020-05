L’entraide est un mot d’ordre durant cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Alors, quand la police de Naples a tweeté une photo d’un policier aidant une vieille dame avec comme légende : « Naples - Une patrouille lors d’un contrôle voit une dame ayant des difficultés à marcher portant une lourde enveloppe. Le policier s’arrête pour l’aider et l’accompagner à son domicile. » Faouzi Ghoulam a décidé de saluer le geste sur son compte Twitter avant de remercier les forces de sécurité de la ville. Ainsi, l’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne a répondu à ce tweet en indiquant : « Merci à toutes les autorités de sécurité publique pour le travail incroyable qu’elles accomplissent. J’en suis témoin et je leur en suis reconnaissant. » Pour rappel, l’Italie est le pays le plus touché en Europe par la pandémie.