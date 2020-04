Dans une déclaration accordée à la BBC, le milieu de terrain d'Al-Gharafa (Qatar), Adlène Guedioura, s'est dit favorable à un report de la prochaine édition de la coupe d'Afrique des nations, prévue en 2021 au Cameroun. L'international algérien reconnaît, certes, l'importance de la compétition, mais estime que la situation sanitaire actuelle et l'arrêt des différents championnats et éliminatoires, en raison de la propagation du coronavirus, allaient compliquer les choses. «Je sais que la coupe d'Afrique des nations est importante et c'est bien pour les pays de l'organiser, mais pour la prochaine en 2021, je pense qu'elle devrait être annulée ou reportée», a indiqué l'ancien joueur de Nottingham Forest. Pour le champion d'Afrique-2019 avec l'Algérie, «les perturbations d'avant-CAN-2021, annoncée pour l'été, puis en hiver, et maintenant l'apparition du coronavirus, qui a rendu plus difficile la fin des éliminatoires, sont autant d'arguments pour justifier le report à une date ultérieure de la compétition, ou son annulation». Il affirme qu'il ne sera pas surpris si la prochaine CAN sera reportée ou carrément annulée. «C'est quelque chose qu'ils doivent discuter. Organiser cette CAN sera très difficile», a conclu Guedioura. Celui-ci n'est pas le seul à appeler à ce report, puisque quelques heures auparavant, c'est l'ancienne star camerounaise, Samuel Eto'o, qui a fait part de son avis sur France 24. Pour l'ex-capitaine des Lions indomptables, «la CAN-2021 pourra être reportée si, et seulement si, la pandémie du coronavirus continue de sévir et faire des ravages dans le monde». «Le plus important, c'est la santé. Je ne vois pas Ahmad Ahmad (président de la CAF, NDLR) risquer la santé des amoureux du ballon rond pour une CAN. Nous aurons toujours le temps d'organiser cette CAN. Elle est acquise pour le Cameroun. Ce sera juste une question de date», a-t-il déclaré. Après le report de l'Euro-2020 et des jeux Olympiques respectivement par l'UEFA et le CIO, il y a de fortes chances que la CAF en fasse de même pour la CAN-2021, si l'on assiste encore à l'expansion du coronavirus à travers le monde.