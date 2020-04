L'attaquant international algérien Sofiane Hanni, s'est dit satisfait de sa première saison sous les couleurs d'Al-Gharafa SC, pensionnaire de première division qatarie, au cours de laquelle il a inscrit jusque-là 12 buts, toutes compétitions confondues, avant la suspension de la compétition en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. «Je suis très satisfait de ma première saison au Qatar, j'ai débarqué ici il y a peu et mes apparitions sont positives avec le club. On est 4e au classement et le championnat n'est pas encore terminé, c'est bien pour. Malgré le fait que l'on regrette quelques points perdus facilement», a-t-il indiqué au site officiel du championnat du Qatar Stars league. Il s'agit de la première expérience pour Hanni (29 ans) au Golfe, lui qui avait entamé sa carrière professionnelle en Europe. Il s'est engagé l'été dernier avec Al-Gharafa pour un contrat de trois saisons, en provenance du Spartak Moscou (Russie). «La compétition est rude entre les clubs ici au Qatar, c'est un championnat qui contient de nombreux joueurs de qualité. On doit bien se préparer pour la reprise du championnat», a-t-il ajouté. Interrogé sur son quotidien en pleine période de confinement en raison du Covid-19, l'ancien buteur d'Anderlecht (Belgique) a estimé que «durant cette période on n'a rien à faire, j'essaye de m'entraîner seul et de suivre un programme que le préparateur physique nous a donné. J'ai deux enfants et j'essaye de jouer avec eux le plus longtemps possible pour qu'ils essayent d'oublier ce qui se passe en ce moment. J'évite de sortir et je conseille aux gens de rester chez eux et de penser à leurs familles». Hanni ne figurait pas dans la liste des 23 joueurs, sacrés champions d'Afrique, lors de la précédente coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte, lui qui compte 12 sélections avec lesVerts (4 buts).