La glorieuse équipe du FLN (Front de Libération nationale) a marqué de plus belle l’histoire du football algérien, depuis sa création le avril 1958. Plusieurs talentueux joueurs algériens ont déserté, alors, le France pour répondre à l’appel de Mohamed Boumezrag, latéral droit des Girondins de Bordeaux et directeur de la sous-division régionale algérienne de la Fédération française de football. Celui-ci, et après son retour des Jeux de l’amitié organisés à Moscou (Urss), il a eu la géniale idée de mettre en place une équipe de football en rassemblant les joueurs algériens évoluant en France, dans le seul objectif de faire connaître la cause algérienne et le dur combat mené par les moudjahidine. Avec ses deux lieutenants, Mokhtar Arribi et Abdelaziz Bentifour, Boumezrag a pris attache avec les joueurs algériens évoluant dans le championnat français, en leur demandant de quitter immédiatement leurs clubs et de rejoindre cette nouvelle équipe à Tunis, lieu de sa création.

Le choix de Tunis s’expliquait par l’attitude du président tunisien Habib Bourguiba, qui vantait la fraternité panarabe.

Dans son livre « Droit d’évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris », en page 530, le Moudjahid Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy, a rappelé plusieurs faits marquants, notamment le premier match de cette équipe. Cela avait eu lieu au stade Zouiten avec un tournoi baptisé au nom d‘une icône de la guerre de libération algérienne, qui n’est autre que Djamila Bouhired. Même le choix de la date n’est pas fortuit, puisqu’il a été organisé le 8 mai 1958. Une date qui coïncide avec la célébration du 13e anniversaire des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata.

Dans le premier match l’Algérie a battu le Maroc (2-1) avant d’étriller la Tunisie (6-1).